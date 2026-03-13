Сборная Ирана ответила Трампу

Сборная Ирана по футболу выступила с заявлением в ответ на слова президента США Дональда Трампа о нежелательности присутствия команды на чемпионате мира 2026 года, передает пресс-служба организации.

«Разумеется, никто не вправе исключить национальную сборную Ирана из числа участников чемпионата мира. Единственная страна, которая может быть исключена, — это та, которая носит лишь титул хозяина, но при этом неспособна обеспечить безопасность команд-участниц», — сказано в заявлении.

Также организация отметила, что руководящим органом турнира является Международная федерация футбола (ФИФА), а не какая-либо отдельная страна.

11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что у сборной страны нет возможности участвовать в чемпионате мира 2026 года в текущих обстоятельствах. Позже президент Трамп заявил, что участие Ирана в ЧМ-2026 по футболу неуместно.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иранская команда отобралась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США. При этом пока неясно, какая сборная сможет заменить Иран, ряд СМИ до этого предположил, что уайлд-кард может получить российская команда, которая отстранена от международных турниров с 2022 года.