Тренер "Балтики" объяснил потерю очков в весенних турах

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев прокомментировал последние результаты команды.

"Потеря очков в самом конце прошедших двух матчей — больше вопрос именно уверенности в себе. Это расплата за мою несдержанность. Находись я рядом с ребятами, уверен, что зацепили бы очки", - заявил Талалаев в эфире "Матч ТВ".

После рестарта текущего сезона "Балтика" провела два матча в чемпионате и одну игру в Кубке России, в которых не одержали ни одной победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

В 19-м туре РПЛ калининградцы уступили на выезде "Зениту" со счетом 0:1, в 20-м туре команда Андрея Талалаева не удержала победу над "Ростовом", пропустив в компенсированное время (1:1).