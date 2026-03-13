Капитан "Локомотива" прокомментировал потерю Баринова

Вратарь "Локомотива" Антон Митрюшкин прокомментировал потерю полузащитника Дмитрия Баринова, перешедшего в ЦСКА.

© Rusfootball

"Конечно, все понимают, что Дима Баринов долгое время играл здесь, в "Локомотиве". И это потеря для команды как игрока, так и личности. Но это футбол, нам нужно двигаться дальше. Думаю, что для Артема Карпукаса это тоже момент, когда он должен показать себя. Он большой молодец и действительно справляется", - сказал Митрюшкин.

Многолетний капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов не стал продлевать истекающий летом контракт с клубом, воспитанником которого является, и перешел в московский ЦСКА. В активе 29-летнего полузащитника 274 матча в красно-зеленой футболке, 13 забитых голов и 27 результативных передач.

Напомним, во время зимних сборов игроки "железнодорожников" выбрали новым капитаном вратаря Антона Митрюшкина.