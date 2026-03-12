Игрок «Балтики» отреагировал на первое включение в список сборной России

Футболист калининградской «Балтики» Максим Петров отреагировал на первое включение в список сборной России по футболу. Полузащитник попал в заявку национальной команды на мартовские матчи с Никарагуа и Мали.

«Начали писать друзья, потом уже увидел пост в официальном клубном канале. Все тренеры и партнёры по команде поздравили с этим событием. Приятно, конечно, но радоваться буду тогда, когда получу вызов в окончательный список. Для этого нужно продолжать работать», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров с конца февраля 2022-го.