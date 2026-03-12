В РФС раскрыли ближайших соперников молодежной сборной России

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) назвала соперников молодёжной сборной России на тренировочном сборе в Турции, который пройдёт с 23 по 31 марта. Ими станут национальные команды Узбекистана и Иордании. Главный тренер сборной Иван Шабаров высказался о предстоящих играх.

«Со сборной Узбекистана мы дважды встречались в июне в Фергане, матчи получились интенсивными и результативными. Сейчас соперник сыграет тем же возрастом, что и в прошлом году, тогда как с нашей стороны будет сильно обновлённая команда. Иордания будет представлена еще более опытной сборной U-23. В январе эта команда дошла до четвертьфинала Кубка Азии, где уступила Японии в серии пенальти», – приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.