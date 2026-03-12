Юрий Жирков: «Лунев постоянно вступает со мной в исторические дискуссии. Говорили про нынешние реалии, о ситуации на Ближнем Востоке»
Юрий Жирков рассказал, что ведет разговоры на исторические темы с вратарем «Динамо» Андреем Луневым.
Бывший защитник в настоящий момент работает в тренерском штабе бело-голубых.
– Вас знают как большого поклонника исторической эпохи Второй мировой войны. Какой-то другой период интересует вас так же сильно?
– Раньше читал много книг про Наполеона. Поменьше про Первую Мировую и гражданскую войну в России, но тоже интересовался.
– Почему так захватывает Вторая мировая?
– В детстве в деревне много общался с нашими ветеранами. Они рассказывали про Великую отечественную. Много ходил в библиотеку, искал книги, что-то читал.
– Насколько глубоко в этой теме нынешние игроки «Динамо»?
– Не знаю про всех, но Андрей Лунев постоянно вступает со мной в исторические дискуссии.
– О чем спорили в последний раз?
– Про нынешние реалии. Говорили о ситуации на Ближнем Востоке, – сказал экс-защитник ЦСКА, «Динамо» и «Зенита» Жирков.
