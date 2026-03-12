Юрий Жирков рассказал, что ведет разговоры на исторические темы с вратарем «Динамо» Андреем Луневым.

Бывший защитник в настоящий момент работает в тренерском штабе бело-голубых.

– Вас знают как большого поклонника исторической эпохи Второй мировой войны. Какой-то другой период интересует вас так же сильно?

– Раньше читал много книг про Наполеона. Поменьше про Первую Мировую и гражданскую войну в России, но тоже интересовался.

– Почему так захватывает Вторая мировая?

– В детстве в деревне много общался с нашими ветеранами. Они рассказывали про Великую отечественную. Много ходил в библиотеку, искал книги, что-то читал.

– Насколько глубоко в этой теме нынешние игроки «Динамо»?

– Не знаю про всех, но Андрей Лунев постоянно вступает со мной в исторические дискуссии.

– О чем спорили в последний раз?

– Про нынешние реалии. Говорили о ситуации на Ближнем Востоке, – сказал экс-защитник ЦСКА, «Динамо» и «Зенита» Жирков.