Игрок «Балтики»: хотим взять реванш у ЦСКА за первый круг

Футболист калининградской «Балтики» Максим Петров поделился ожиданиями от матча 21-го тура Мир РПЛ с ЦСКА. Встреча состоится 14 марта на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В матче первого круга ЦСКА обыграл «Балтику» со счётом 1:0.

— Впереди матч с ЦСКА, команды делят четвёртое место в таблице. Ощущается принципиальность встречи?

— У нас сейчас каждый матч будет принципиальным, каждой команде нужно набирать очки. Матч с ЦСКА — не исключение, хотелось бы взять реванш за результат в первом круге, где нам на последней минуте забили с углового, — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.