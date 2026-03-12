Романцев не рассмотрел в Аршавине в начале 2000-х будущую звезду

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев объяснил, почему не вызвал Андрея Аршавина на чемпионат мира 2002 года.

"Каюсь, не рассмотрел тогда в еще совсем молодом пареньке будущую звезду, которую признали лучшим футболистом века. И теперь признаю свою ошибку. Думаю, Андрею Сергеевичу это будет приятно", - цитирует Романцева "СЭ".

Напомним, чемпионат мира 2002 года проходил в Японии и Южной Корее. Сборная России выступала на мундиале в группе Н, где играла против страны-хозяйки Японии, а также национальных команд Бельгии и Туниса. По итогам группового раунда подопечные Олега Романцева набрали 3 очка и финишировали на третьей строчке в турнирной таблице, не пройдя в плей-офф турнира.