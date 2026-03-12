Смолов о «Спартаке»: «В команде очевидный дисбаланс. Много атакующих игроков с хорошим уровнем, а сзади полнейшее несоответствие»
Бывший нападающий сборной России, «Краснодара» и «БроукБойз» Федор Смолов поделился мнением о «Спартаке».
«У меня сформировалось впечатление по «Спартаку». В команде очевидный дисбаланс. Очень много атакующих игроков с хорошим уровнем мастерства и потенциалом. А сзади полнейшее несоответствие. Сколько они пропустили за последние три игры? 10 мячей? Играя с «Сочи», «Динамо» и «Акроном». «Сочи» и «Акрон» забили им пять голов. А могли забить больше», – сказал Смолов.
