Радимов объяснил проблемы ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Владислав Радимов высказался о проблемах "армейцев".

© ФК ЦСКА

Владислав Радимов заявил, что новичок ЦСКА Лусиано Гонду не вписывается в игру команды.

"ЦСКА стал заложником покупок, которые он сделал в межсезонье. Лусиано не вписывается по скоростям в команду. У него много мастерства, но он тормозит игру. Забивные качества его не на высоте - в 18 матчах за "Зенит" в текущем сезоне он забил 0", - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".

В зимнее трансферное окно в московский ЦСКА перешли пять футболистов: защитник Матеус Рейс из "Спортинга", полузащитники Дмитрий Баринов из "Локомотива" и Данила Козлов из "Краснодара", а также нападающие Максим Воронов из "Урала" и Лусиано Гонду из "Зенита".

На данный момент московский ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 20-ти матчах.