В Ереване появилась улица в честь легенды «Спартака»

В Ереване решением совета старейшин столицы появилась улица в честь футболиста и тренера, олимпийского чемпиона 1956 Никиты Симоняна. Об этом со ссылкой на слова члена оппозиционной фракции Еревана «Мать-Армения» Манука Сукиасяна сообщает «РИА Новости Спорт».

«Проект фракции «Мать-Армения» утверждён советом старейшин Еревана. Улица, прилегающая к стадиону «Раздан», переименована в честь Никиты Симоняна», — приводит слова Сукиасяна источник.

Симонян ушёл из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. В составе «Спартака» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.