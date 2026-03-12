Тьерри Анри: Мбаппе оценивают слишком строго

Анри о Мбаппе: «На него возлагают огромные ожидания с 16 лет, оценивают по тому, чего он еще не сделал. Килиан был всего на двух ЧМ и дважды дошел до финала»
Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри считает, что форварда «Реала» Килиана Мбаппе оценивают слишком строго.
«Я даже не думаю о «Золотом мяче», он завоевывается твоими усилиями. Я просто думаю о парне, который сыграл всего два чемпионата мира и дважды дошел до финала. Он забил в обоих, выиграл один и проиграл один из них. Немногие могут этим похвастаться. Немногие смогли это сделать. Но, к сожалению для Килиана, ты оказываешься в ситуации, когда постоянно угощаешь людей икрой, но тебя просто уничтожат, если не сделаешь этого всего один день в году. Это безумие, но так уж оно есть. Это уровень, на котором он находится. Иногда его оценивают по тому, чего он не делает или чего еще не сделал. И люди как бы игнорируют то, что он уже совершил, и я думаю: «Хорошо, я понимаю, я не говорю, что ему все сходит с рук, но давайте будем справедливы». На этого парня возлагают огромные ожидания с 16 лет, и он почти всегда оправдывает их. Посмотрите на его поведение, статистику, на трофеи и показатели, они неплохи. Но, как я уже сказал, однажды ты не принесешь икру, и люди начнут жаловаться. Так уж бывает, и, учитывая, какой он игрок, я думаю, в каком-то смысле ему просто нужно смириться с этим. Это говорит о том, что ты выдающийся игрок, потому что иначе тебя бы и не обсуждали. Но я знаю только одно: этот парень был всего на двух чемпионатах мира и дважды дошел до финала. Я имею в виду, если он поедет на третий чемпионат, это будет уже не история Франции, а история чемпионатов мира по футболу», – сказал Анри.
