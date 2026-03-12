Спортивный директор "Ахмата" объяснил результаты команды

Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев высказался о результатах команды после возобновления сезона.

© Rusfootball

Спортивный директор "Ахмата" заявил, что команда хорошо готова ко второй части сезона.

"Четыре очка в двух матчах после возобновления сезона - это закономерный результат. Команда хорошо готова ко второй части сезона. Станислав Черчесов - большой тренер, результаты в играх с ЦСКА и "Локомотивом" - его заслуга", - сказал Газзаев Metaratings.

После возобновления сезона РПЛ подопечные Станислава Черчесова одержали победу над ЦСКА со счетом 1:0, а также сыграли вничью с "Локомотивом" (2:2).

На данный момент грозненский "Ахмат" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков в 20-ти матчах.