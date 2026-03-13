Глушенков раскрыл, в каком клубе ему было тяжелее всего тренироваться

Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков рассказал, в каком клубе для него были самые тяжёлые тренировки. Ранее Глушенков выступал за московские «Локомотив» и «Спартак».

— Вообще тяжёлые тренировки у Семака? Вот именно по нагрузкам. Потому что когда там выставляют рилсы, нарезки, вы просто бежите, бежите, бежите...

— Легко кажется, да?

— Нет, просто вы очень много бежите.

— Да нет… Самые тяжёлые сборы [для меня], наверное, были в «Локомотиве».

— У Галактионова?

— Да. Специфические были упражнения, — сказал Глушенков в новом выпуске на официальном YouTube-канале «Зенита».