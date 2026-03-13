Легионер «Спартака» прокомментировал слухи о переходе в турецкий клуб

Португальский полузащитник московского «Спартака» Жедсон прокомментировал слухи о возможном переходе в турецкий «Бешикташ».

«То, что вы говорите — для меня новость. Я от вас узнаю эти слухи. Эти вопросы нужно адресовать не мне. Я футболист «Спартака» и полностью сосредоточен на предстоящей игре и на том, что нужно делать», - заявил Жедсон.

27-летний футболист перешел в «Спартак» 31-го июля 2025-го года. В составе «Бешикташа» Жедсон провел 131 матч, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач.

Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 18 млн. евро. Контракт Жедсона с красно-белыми рассчитан до 30-го июня 2029-го года.

«Спартак» идет на 6 месте турнирной таблицы РПЛ с 35 очками в активе после 20-ти туров. Лидер чемпионата России – «Краснодар» (43).

14-го марта красно-белые сыграют с «Зенитом» на «Газпром Арене», Санкт-Петербург. Стартовый свисток – 16:00 по мск.