Григорян назвал лучшего игрока "Зенита"

Российский тренер Александр Григорян назвал лучшего футболиста в составе "Зенита".

По словам Григоряна, Глушенков - лучший игрок "Зенита".

- Глушенков — лучший игрок "Зенита" на данный момент. Это ключевая фигура в команде, - сказал Григорян в эфире "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне Максим Глушенков провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 23 матча и отметился десятью забитыми мячами и восемью результативными передачами.

По итогам 20 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 42 набранными очками в своем активе. В 21 туре РПЛ петербуржцы сыграют на домашнем стадионе с московским "Спартаком" - встреча состоится завтра, 14 марта.