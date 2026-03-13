Губерниев: тренер "Балтики" ведет российский футбол в будущее

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА.

© ФК "Балтика"

«Я приверженец и большой поклонник Талалаева. Этот тренер ведёт российский футбол в будущее. Я считаю, что у ЦСКА и «Балтики» равные шансы на победу в матче 21-го тура. Калининградцы очень неуступчивы, они покусают ЦСКА. «Армейцам» сладко не придётся», - заявил Губерниев.

53-летний специалист возглавляет калининградский клуб с 6-го сентября 2024-го года. Вместе с «Балтикой» Талалаев провел 57 матчей, одержал 30 побед и потерпел 10 поражений (17 ничейных результатов).

В сезоне 2024-2025 «Балтика» под руководством тренера стала чемпионом Первой Лиги.

Калининградский клуб идет на 5 месте РПЛ с 36 очками в активе после 20-ти туров, ЦСКА располагается на 4 строчке (36). Лидер чемпионата России – «Краснодар» (43).

Встреча «Балтики» и ЦСКА пройдет 14-го марта. Стартовый свисток – 20:30 по мск.