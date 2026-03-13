Комментатор Орлов объяснил поражение "Зенита" от "Оренбурга"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о поражении "Зенита" от "Оренбурга" (1:2) в 20 туре РПЛ.

© ФК "Зенит"

По словам Орлова, "Зенит" не проявил профессионализм в матче с "Оренбургом".

- "Зенит" просто остановился. Он же мог выиграть, игра давалась. Пенальти первый незабитый… Но всё равно забили мяч! Джон Джон выдал великолепный пас. Но потом холод и всё прочее… Но ничем нельзя объяснить непрофессионализм, который "Зенит" проявил в этом матче. Это непрофессионально — так отдавать очки. Хотя "Оренбург" — молодцы. Бежали, разыгрывали, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

В 20 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на выезде уступил "Оренбургу" со счетом 1:2. Петербуржцы не реализовали два одиннадцатиметровых удара - Густаво Мантуан пробил мимо створа ворот, а Андрей Мостовой попал мячом в перекладину.

По итогам 20 сыгранных туров сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 42 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на один балл. В 21 туре чемпионата России петербуржцы примут на домашнем стадионе московский "Спартак" - встреча состоится завтра, 14 марта, в 16:00 по столичному времени.