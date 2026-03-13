Сычев оценил шансы "Локомотива" в сезоне РПЛ

Футболисты московского "Локомотива" находятся в чемпионской гонке Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), железнодорожники по игре способны войти в тройку призеров по итогам сезона. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России и чемпион России вместе с "Локомотивом" Дмитрий Сычев.

"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 20 матчах. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 2 очка.

"Мы видели, какой непредсказуемый у нас чемпионат, особенно по результатам последнего тура, ничего непонятно, в каждом матче борьба - как в верху, так и внизу таблицы, - сказал Сычев. - Банально, но кто будет меньше терять очков, тот и лучше наберет кондиции, займет место в тройке. Задачи у "Локомотива" амбициозные, была возможность выйти на первое место в прошлом туре, но начали играть после 0:2, а "Ахмат" подошел очень серьезно. Состав боеспособный, ребята заряжены, особенно лидеры команды, думаю, что потеря Дмитрия Баринова уже в прошлом. Видели матчи без него. Поэтому все по силам. Конечно, на многое повлияют очные матчи с лидерами таблицы".

"Вполне допускаю, что "Локомотив" при такой игре место в тройке себе обеспечит. Команда находится в чемпионской гонке. Но, опять же, будем смотреть по дистанции, сейчас предсказать результат и расстановку команд не возьмется никто", - добавил Сычев.

15 марта "Локомотив" на выезде сыграет с казанским "Рубином" в матче 21-го тура РПЛ.