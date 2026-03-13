Эксперт Бубнов объяснил высокую результативность команд РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил высокую результативность команд Мир РПЛ после возобновления текущего сезона. Так, например, в 20-м туре сразу несколько матчей завершились с крупным счётом — «Спартак» обыграл «Акрон» 4:3, а ЦСКА уступил московскому «Динамо» 1:4.

© Чемпионат.com

— Такую результативность вы связываете с низким уровнем баланса внутри команд, обороны, ошибками вратарей, судей, VAR? Или просто стечение обстоятельств?

— Здесь всё в комплексе. Но в первую очередь, что бросается в глаза, — это грубейшие ошибки собственных защитников. Баланс не у всех есть, но всё равно… Да и какой баланс может быть у команды, которая играет от обороны? Это её оптимальная игра. У той же «Балтики». Какой у неё баланс может быть? Баланс — это когда ты одинаково и в атаке играешь, и в обороне, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».