Тренер Гаджиев сравнил «Реал» и «Барселону»

Знаменитый отечественный тренер Гаджи Гаджиев, работавший с клубами Российской премьер-лиги, а ныне являющийся президентом махачкалинского «Динамо», в комментарии для «Газеты.Ru» сравнил игру лидеров испанского чемпионата «Барселоны» и «Реала».

«Барселона» смотрится четче, но пропускает слишком много контратак, из-за того что порой перегибают с высокой линией обороны, играют авантюрно. План понятен: вы сжимаетесь, играете компактно, но надо понимать, что одного суперэффективного метода не существует. Вот возьмите стандарты: ты играешь зону – у тебя одни проблемы, играешь персонально – другие. В каждом методе есть свои достоинства и недостатки. В высокой обороне есть свои преимущества: ты ограничиваешь соперников в пространстве. Но в то же время оставляешь за своей спиной место. «Реал» так и забивал «Ман Сити», например. Вот первый гол: защитник сделал один неверный шаг, получил передачу за спину и был выключен из игры. Понятное дело, что голкипер Куртуа сыграл настолько точно, сделав длинную передачу за спину. Сразу вспомнил, как у нас Савичев забил в финале Олимпиады бразильцам с передачи Савичева!» — вспомнил Гаджиев.

«Барселона» в первом матче плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов в конце компенсированного ко второму тайму времени смогла уйти от поражения от английского «Ньюкасла» на выезде – 1:1. «Реал» дома неожиданно разгромил другого представителя АПЛ «Манчестер Сити» — 3:0.