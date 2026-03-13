В «Пари НН» прокомментировали слова Трошечкина об уходе из клуба

Советник генерального директора «Пари Нижний Новгород» Александр Удальцов прокомментировал слова полузащитника Александра Трошечкина об уходе из клуба. Ранее Трошечкин заявил, что Удальцов и главный тренер Алексей Шпилевский «слили» его из клуба.

«Почему уход Трошечкина из «Пари НН» в «Ротор» называют словом «слили»? Да, действительно, в тот момент Александр проигрывал конкуренцию в составе, из-за этого было принято решение отдать его в аренду в тульский «Арсенал». Стандартная ситуация в футболе, когда есть конкуренция в команде, кто-то её проигрывает. Соответственно, принимаются решения: либо игрок остаётся на постоянной основе, либо уходит в аренду. В данном случае мы пошли Александру навстречу без финансовой потери, отправили его в аренду в тульский «Арсенал». Не вижу здесь слова «слили» или какой-то большой проблемы», — сказал Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

С января 2026 года Александр Трошечкин выступает за волгоградский «Ротор».