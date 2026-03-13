Юран объяснил проблемы "Спартака" в обороне

Российский тренер Сергей Юран прокомментировал игру "Спартака" в защите.

"Команда не в оптимальном физическом состоянии. "Спартак" достаточно волнообразно провел матчи: 20 минут включается, потом дает паузу. Это не может не влиять на концентрацию в обороне", - цитирует Юрана "СЭ".

После возобновления текущего сезона московский "Спартак" пропустил 10 голов в трех сыгранных матчах в Российской Премьер-лиге и Кубке России. За это время красно-белые сыграли с "Сочи" (3:2), "Динамо" (2:5) и "Акроном" (4:3).

После 20 прошедших туров "Спартак" находится на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 35 набранных очков.