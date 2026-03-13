Комментатор Орлов: «Зенит» проявил непрофессионализм в матче с «Оренбургом»

Футбольный журналист и комментатор Геннадий Орлов прокомментировал итог матча 20-го тура РПЛ «Зенит» - «Оренбург».

© ФК "Зенит"

««Зенит» просто остановился. Он же мог выиграть, игра давалась. Пенальти первый незабитый… Но всё равно забили мяч! Но потом холод и всё прочее… Но ничем нельзя объяснить непрофессионализм, который «Зенит» проявил в этом матче. Это непрофессионально — так отдавать очки», - заявил Орлов.

«Оренбург» в 20-м туре чемпионата России обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Единственный гол в составе «Зенита» забил нападающий Александр Соболев на 11 минуте. За «Оренбург» отличились Эмил Ценов и Евгений Болотов.

Сине-бело-голубые идут на 2 месте турнирной таблицы РПЛ с 42 очками в активе. Лидер чемпионата России – «Краснодар» (43).

14-го марта «Зенит» проведет матч с московским «Спартаком» на «Газпром Арене», Санкт-Петербург. Стартовый свисток – 16:00 по мск.