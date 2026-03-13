Эксперт обратился к руководителю департамента судейства РФС с претензией

Футбольный эксперт Александр Бубнов обратился к руководителю департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милораду Мажичу с претензией по поводу работы судей в матчах Мир РПЛ после возобновления сезона-2025/2026.

— Кость, я ещё к Мажичу хочу обратиться. Как его по имени?

— Милорад. От «милый и радостный».

— Милорад, да. Радоваться, правда, нечему, но тем не менее. Милорад, значит, ты сказал, что в 19-м туре как никогда много ошибок допустили, и будете исправлять. Милорад, вы до конца сезона в каждом туре будете столько ошибок допускать, что каждый тур будет скандальным. И это тоже одно из веяний российского чемпионата — обязательно сопутствующий фактор. Потому что судьи… Одни неквалифицированные, другие не разбираются. Потом VAR. С одной стороны, должен помогать, и иногда помогает, а иногда, наоборот, убивает судей, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».