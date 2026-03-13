В "Рубине" ответили, сыграет ли Даку против "Локомотива"

Главный тренер "Рубина" Франк Артига рассказал, примет ли форвард Мирлинд Даку участие в 21-м туре РПЛ.

Как сообщил Артига, центрфорвард "Рубина" Мирлинд Даку не сыграет в домашнем матче 21-го тура РПЛ с московским "Локомотивом".

Игра состоится в воскресенье, 15 марта, и пройдет на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани.

28-летний албанский нападающий еще не играл во второй части чемпионата России. Футболист получил повреждение на зимних сборах казанской команды. В этом сезоне Даку провел за "Рубин" 22 матча, в которых забил 10 мячей и сделал 1 голевой пас.