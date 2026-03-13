$79.0791.39

Арбелоа назвал Куртуа лучшим вратарем в истории «Реала»: «То, что делает Тибо, я не видел ни у кого. Для меня здесь нет дискуссии»

Sports.ru

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о Тибо Куртуа.

Тренер «Реала» назвал лучшего вратаря в истории клуба
© Global Look Press
«У «Реала» было немало легендарных вратарей, но я не знаю, видели ли мы когда-нибудь кого-то вроде Куртуа. Если говорить о лучшем вратаре в истории этого клуба, то…» – заявил Арбелоа.

Позднее тренер подтвердил свои слова, несмотря на мнения в пользу Икера Касильяса.

«То, что делает Тибо Куртуа, я не видел ни у кого. Я придерживаюсь того, что сказал на днях. Для меня здесь нет никакой дискуссии», – сказал Арбелоа.
