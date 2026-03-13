Тренер «Реала» назвал лучшего вратаря в истории клуба

Арбелоа назвал Куртуа лучшим вратарем в истории «Реала»: «То, что делает Тибо, я не видел ни у кого. Для меня здесь нет дискуссии»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о Тибо Куртуа.
«У «Реала» было немало легендарных вратарей, но я не знаю, видели ли мы когда-нибудь кого-то вроде Куртуа. Если говорить о лучшем вратаре в истории этого клуба, то…» – заявил Арбелоа.
Позднее тренер подтвердил свои слова, несмотря на мнения в пользу Икера Касильяса.
«То, что делает Тибо Куртуа, я не видел ни у кого. Я придерживаюсь того, что сказал на днях. Для меня здесь нет никакой дискуссии», – сказал Арбелоа.
Александр Мостовой: «Те, кто не играл никогда, считают себя экспертами. Вы че, ребят, вы кто в футболе. Я всю жизнь ему отдал, елки-палки»
Сихарулидзе объяснил, почему с ISU не стали судиться из-за недопуска россиян: «Я практически уверен, что это ничего бы не решило»
Арбелоа назвал Куртуа лучшим вратарем в истории «Реала»: «То, что делает Тибо, я не видел ни у кого. Для меня здесь нет дискуссии»
Александр Мостовой: «Те, кто не играл никогда, считают себя экспертами. Вы че, ребят, вы кто в футболе. Я всю жизнь ему отдал, елки-палки»
Сихарулидзе объяснил, почему с ISU не стали судиться из-за недопуска россиян: «Я практически уверен, что это ничего бы не решило»
Арбелоа назвал Куртуа лучшим вратарем в истории «Реала»: «То, что делает Тибо, я не видел ни у кого. Для меня здесь нет дискуссии»