Александр Мостовой: «Те, кто не играл никогда, считают себя экспертами. Вы че, ребят, вы кто в футболе. Я всю жизнь ему отдал, елки-палки»
Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о людях, считающих себя футбольными экспертами.
«Экспертов же много в футболе. Те, кто даже не играл никогда, они экспертами себя считают, понимаешь? Я говорю, ну елки-палки, когда ты видишь эти высказывания, думаешь, ну елки-палки, я всю жизнь футболу отдал, что в нем только не видел… Я говорю, вы че, ребят. Ты кто, говорю, в футболе. Я же не говорю тебе, ты в футболе кто, а он в футбол даже не играл», – сказал Мостовой.
