Чемпион СССР высказался об игре ЦСКА весной

Чемпион СССР в составе ЦСКА Александр Гришин сказал «Матч ТВ», что от весенних результатов команды были совсем другие ожидания, пока новички армейцев не впечатляют.

После возобновления сезона ЦСКА в чемпионате России по футболу проиграл «Ахмату» (0:1) и московскому «Динамо» (1:4), победил «Краснодар» (3:1) в матче FONBET Кубка России. Команда с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице МИР РПЛ.

— Перестройка состава сказывается на результатах?

— ЦСКА декларировал, что взял тех игроков, которых хотел. Это Лусиано, Баринов и Рейс. Как они встроены в состав… давайте говорить откровенно: с «Ахматом» провалили игру, с «Краснодаром» сыграли блестяще, но там не было Баринова, и с «Динамо» игру тоже провалили, хотя и играли с 17‑й минуты в меньшинстве. Ожидания были большими, но в результате 0 очков в двух матчах чемпионата.

Челестини вписывает игроков, но такие футболисты должны играть с листа, это не молодой Данилов, которого надо пробовать. Футболистов брали по позициям, они должны быть влитыми в состав. Тот же Рейс играл в Лиге чемпионов, Лусиано в «Зените» год не играл — это спорный трансфер, Баринов был лидером в «Локомотиве». ЦСКА готовился всю зиму, играл товарищеские матчи. Это же не игроки, которых подписали за два дня до официальной игры. Меня в свое время ставили в состав, и я спокойно играл, — сказал Гришин «Матч ТВ».

В следующем туре ЦСКА 14 марта в гостях сыграет с «Балтикой».

