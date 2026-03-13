Ткачук ответил, от кого в «Спартаке» будет исходить опасность для «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Ткачук в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» АЛЕКСАНДРОМ БЛАГОРАЗУМОВЫМ высказался о матче 21 тура РПЛ «Зенит» – «Спартак». Он состоится 14 марта на «Газпром–Арене».

- Для кого поражение в этом матче будет более болезненным, на ваш взгляд?

- Не считаю, что для кого будет особенно болезненным - в чемпионате еще много туров, а это особая игра: это дерби двух столиц. Большие клубы, большое внимание. Все хотят победить в этом противостоянии. После поражения от «Оренбурга», я считаю «Зенит» захочет реабилитироваться и дать положительный результат.

«Спартак» победил в последнем туре, но от их игры двоякое впечатление - непонятно какой у них стиль, какая схема, чего они хотят вообще. Победили, но пропустили много, это неприемлемо.

- Соболев играет против своей бывшей команды. Как вы считаете, сможет ли он снова забить «Спартаку»?

- Я считаю, что каждый футболист желает отличиться против бывшей команды, говорю это как человек, который знает это по себе.

- Кого надо опасаться «Зениту» в составе «Спартака»?

- Линию атаки - Барко, Николсон смотрятся интересно, от них исходит много непредсказуемости, на этом они могут сыграть. Не забываем и про Угальде - он тоже несет опасность.

Самое главное здесь, что «Зенит» и «Спартак» решают разные задачи. Но не сомневаюсь, что будет очень упорная борьба и очень хороший матч. Буду болеть и переживать за «Зенит», желаю им победы и ожидаю много голов!

После 20 туров «Зенит» с 42 очками занимает 2-е место в РПЛ, а «Спартак» – 6-е (35). Лидирует «Краснодар» (43).