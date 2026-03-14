«Динамо» обыграло «Ростов» в матче чемпионата России по футболу

Столичное «Динамо» в гостях со счетом 1:0 победило «Ростов» в игре 21-го тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Встреча прошла в Ростове. На 18-й минуте за грубую игру с поля был удален защитник «Ростова» Виктор Мелехин, оставив хозяев в меньшинстве. На 39-й минуте красную карточку получил полузащитник «Динамо» Рубенс за аналогичное нарушение.

Единственный гол был забит на пятой добавленной минуте первого тайма: отличился нападающий московского клуба Константин Тюкавин. Для соперников эта встреча стала второй в этом сезоне, в июле бело-голубые одержали победу 1:0 в Москве.

После этой встречи московский клуб занимает набрал 30 очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата.

В следующем туре «Динамо» проведет игру против санкт-петербургского «Зенита» на домашней арене, а 18 марта сыграет против в гостях «Спартак» в рамках розыгрыша Кубка России.