Губерниев поделился мыслями о предстоящем матче между "Балтикой" и ЦСКА

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями о предстоящем матче 21-го тура РПЛ между "Балтикой" и ЦСКА.

© РПЛ

"Очень надеюсь, что талалаевский футбол будет результативен в игре против непростого соперника. Я верю в "Балтику". "Балтика" сильнее! - передает слова Губерниева "Матч ТВ".

Матч между "Балтикой" и ЦСКА в рамках 21?го тура Российской Премьер-Лиги состоится в субботу, 14 марта. Встреча пройдет в Калининграде на стадионе "Ростех Арена" и начнется в 20:30 по московскому времени.

После 20 туров калининградцы набрали 36 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. "Армейцы" идут сточкой выше, имея в своем активе аналогичное количество баллов.