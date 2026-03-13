«Челси» продлил контракт с игроком до 2032 года

Защитник английского «Челси» Рис Джеймс продлил контракт с клубом. Об этом сообщил официальный сайт «Челси».

© ФК "Челси"

«Челси» с радостью объявляет, что капитан мужской команды Рис Джеймс подписал новый контракт, рассчитанный до 2032 года.

Впервые приступив к тренировкам с «синими» в возрасте шести лет, Рис прошёл все ступени нашей академии и стал одной из ключевых фигур в составе первой команды. Он провёл за «Челси» более 200 матчей, завоевал пять крупных трофеев, включая победу в Лиге чемпионов УЕФА в 2021 году и два титула победителя клубного чемпионата мира ФИФА, а также выводил «синих» на поле с капитанской повязкой более 50 раз», — написано в сообщении.