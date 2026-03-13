Соболев может выйти в стартовом составе на матч против "Спартака"

Как утверждает источник, главный тренер "Зенита" Сергей Семак поставит нападающего Александра Соболева, а не Джона Дурана в стартовый состав команды на игру против московского "Спартака".

© Rusfootball

Матч 21-го тура РПЛ состоится завтра, 14 марта, на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Начало - в 16:00 по петербургскому времени.

Соболев записал на свой счет 2 забитых мяча в трех встречах после возобновления текущего сезона. Дуран был арендован этой зимой у "Аль-Насра" и пока не отличился результативными действиями за петербуржцев.