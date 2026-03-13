Тренер «Реала» высказался о состоянии Мбаппе

Арбелоа о Мбаппе: «Против «Эльче» Килиана не будет, хочу, чтобы он поехал в Манчестер. Решим в воскресенье, но я уверен, что все будет хорошо»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о состоянии Килиана Мбаппе.
Нападающий «сливочных» не играет с 21 февраля из-за травмы левого колена.
Завтра «Мадрид» примет «Эльче» в 28-м туре Ла Лиги, а во вторник сыграет на выезде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (первая игра – 3:0).
«Я хочу, чтобы он смог поехать в Манчестер, посмотрим, как он себя будет чувствовать. Решение примем в воскресенье. Ему с каждым днем становится лучше, восстановление идет именно так, как мы и ожидали. Мы разработали план, все зависит от его прогресса, но я вижу, что у него все будет хорошо. Завтра его с нами не будет, но я уверен, что он поедет в Манчестер. Надеюсь, он сможет, а потом посмотрим насчет сборной Франции», – сказал Арбелоа.
