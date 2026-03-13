Футбольный агент: у «Спартака» нет шансов против «Зенита»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата России «Спартак» - «Зенит».

© ФК "Зенит"

«У «Спартака» нет шансов. «Зенит» тоже играет безалаберно, но дома с сильными соперниками они обычно выглядят неплохо. Думаю, петербуржцы победят, а матч будет интересным», - заявил Селюк.

14-го марта «Зенит» проведет матч с московским «Спартаком» на «Газпром Арене», Санкт-Петербург. Стартовый свисток – 16:00 по мск.

Сине-бело-голубые идут на 2 месте турнирной таблицы РПЛ с 42 очками в активе, красно-белые занимают 6 строчку (35). Лидер чемпионата России – «Краснодар» (43).

В 5-м туре команды сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Сейчас у «Спартака» серия побед из двух матчей («Сочи» и «Акрон») в Премьер-Лиге, а «Зенит» в крайней встрече уступил «Оренбургу» (1:2).