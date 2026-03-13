Футболисты «Краснодара» обыграли «Ростов» в матче Молодежной лиги
«Краснодар» одержал победу над «Ростовом» в матче второго тура Молодежной футбольной лиги.
Встреча завершилась со счетом 5:3. В составе победителей дубли оформили Даниэль Амбарцумов и Андрей Полевой, также отличился Максим Пономаренко. У ростовчан два мяча забил Вадим Рассадин, одним голом отметился Карим Мадрахимов.
«Краснодар» набрал три очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице, «Ростов» (0) — 15‑й.
Другие результаты игрового дня:
«Акрон‑Академия Коноплева» — «Алмаз‑Антей» — 1:1
«Динамо» Махачкала — «Факел» — 2:0
«Чертаново» — «Урал» — 1:0.
Непомнящий: «Дзюба напоминает мне Жириновского. Все смеются над тем, что он говорил, потом это случается, и говорят, что он был великий!»
Российский горнолыжник Бугаев завоевал бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде‑2026
Российские скелетонисты Князева и Зыков выиграли бронзу в смешанной эстафете на юниорском ЧМ
Непомнящий: «Дзюба напоминает мне Жириновского. Все смеются над тем, что он говорил, потом это случается, и говорят, что он был великий!»
Российский горнолыжник Бугаев завоевал бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде‑2026
Российские скелетонисты Князева и Зыков выиграли бронзу в смешанной эстафете на юниорском ЧМ