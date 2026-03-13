Мостовой рассказал о первой поездке за границу

Александр Мостовой: «Первая поездка за границу – Гвинея-Бисау. Слышали такую? Есть Гвинея, а есть Гвинея-Бисау. Покупали какие-то вещи, чтобы в Москве отличаться от общей массы черно-коричневого цвета»