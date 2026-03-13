Александр Мостовой: «Первая поездка за границу – Гвинея-Бисау. Слышали такую? Есть Гвинея, а есть Гвинея-Бисау. Покупали какие-то вещи, чтобы в Москве отличаться от общей массы черно-коричневого цвета»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал о первой поездке за границу.
«Вы знаете, первая поездка за границу, это у меня была, по-моему, с «Красной Пресней». Это в 85-м я закончил, в 86-м, да. Первая поездка была. Мы куда-то в Африку. Это ужасно. Это что-то с чем-то, но для меня это… Мы несколько раз с Олегом Ивановичем (Романцевым – Спортс’‘), когда встречаемся где-то, мы вспоминаем эту поездку. Это первая была Гвинея-Бисау. Такая страна, я не знаю, кто-то слышал, слышали вы такую страну. Есть Гвинея, а есть такая Гвинея-Бисау. Это она запомнилась, представляете, сколько лет прошло. Это, по-моему, она входит, второе место вообще занимает по уровню, снизу по уровню жизни на тот момент в Африке».
О том, как советские футболисты ездили за границу за одеждой
«Денег же было немного. Суточные какие-то выдавали по тем временам. Мы старались купить себе какие-то вещи, чтобы хотя бы приехать в Москву и отличаться от общей массы черно-коричневого цвета. Мы, конечно, покупали себе какие-то яркие куртки, яркие шапки. Что можно было, на что у нас денег хватало. Все у нас уходило на вещи», – сказал Мостовой.
