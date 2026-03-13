Ветеран ЦСКА назвал условие, при котором чемпионом России станет «Спартак»

«Спартак» выиграет чемпионат России при условии, если будет выигрывать все свои матчи, а «Краснодар» и «Зенит» продолжат терять очки, заявил «Матч ТВ» бывший футболист «красно‑синих» Александр Гришин.

© ФК «Спартак»

После 20 туров МИР РПЛ в таблице лидирует «Краснодар» — 43 очка, вторым идет «Зенит» (42), «Спартак» (35) занимает шестое место, ЦСКА (36) — 4‑й.

— ЦСКА после неудачного старта остается претендентом на чемпионство или 7 очков — большой отрыв?

— Надо смотреть вдолгую. С такими результатами, как на старте, за чемпионство могут бороться все команды вплоть до «Спартака». Если «Краснодар» и «Зенит» будут постоянно терять очки в матчах с аутсайдерами, а «Спартак» всё выигрывать, то он может стать чемпионом.

— Если только будет получаться забивать победные голы на последних минутах также в матчах с аутсайдерами.

— Это футбол, но 6 очков команда набрала. Как бы ни ругали «Спартак», что он много пропускает, он выигрывает свои матчи.

— Если москвичи выиграют золото, вас это не удивит?

— У меня тройка по качеству игры и футболистов была и остается следующей: «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА. Но если армейцы проиграют «Балтике», то могут выпасть из гонки. Но мне нравится «Спартак», он много забивает, это хорошо для болельщиков. Да, есть ошибки, много пропускают, но футбол «красно‑белых» смотреть интересно, — сказал Гришин «Матч ТВ».

В ближайшем туре 14 марта «Спартак» в гостях сыграет с «Зенитом», а «Краснодар» — с «Сочи».

Прямую трансляцию встречи «Зенит» — «Спартак» смотрите на телеканалах «Матч ТВ» (с 15:00 мск) и МАТЧ ПРЕМЬЕР (15:55), а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.