"Спартак" подшутил над Соболевым

Красно-белые выпустили видеоролик перед матчем против "Зенита".

Пресс-служба "Спартака" опубликовала видеоролик под названием "Шоу Трумана", который посвящен противостоянию с "Зенитом".

В одном из эпизодов видео красно-белые потроллили своего бывшего форварда Александра Соболева, ныне защищающего цвета петербургской команды. В кадре жена главного героя достает маску для снорклинга (вид плавания под поверхностью воды, - Прим. ред.) с изображением Соболева на коробке и говорит: "Это маска от Александра Соболева — одного из лучших нападающих России".

Дерби двух столиц состоится в рамках 21-го тура РПЛ. Матч пройдет завтра, 14 марта, на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Начало - в 16:00 по Москве.