Дзюбу сравнили с Жириновским

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил «Матч ТВ», что нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба напоминает ему политика Владимира Жириновского своими предсказаниями.

© ФК «Акрон»

Дзюба в нынешнем сезоне провел за «Акрон» 18 матчей, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи. Нападающий — воспитанник «Спартака», он защищал цвета «красно‑белых» с 2006 по 2015 год. В марте 37‑летний форвард заявил, что готов вернуться в московский клуб.

— Дзюба говорил, что хочет сделать «Спартак» снова великим. Что думаете?

— Мне в каком‑то смысле Дзюба напоминает Жириновского. В самом лучшем смысле! Все смеются над тем, что он говорил, но потом это случается на самом деле, и все говорят, что Владимир Вольфович был великий!

Да, Дзюба — спартаковец, и у него есть мечта туда вернуться. Он всегда всем доказывал, что он спартаковец. Где бы он ни был, у него всегда всё получалось, как ни странно. Казалось бы, мог где‑то хоть раз, извините за выражение, обосраться… Нет! Всегда выплывал и всегда всем всё доказывал! Здесь тоже может всё впереди быть. Для того, чтобы стать тренером, ему еще нужно пройти курс тренера. На тренера не учатся, тренером становятся, это я точно знаю. Говорят, что нужен опыт, несколько лет нужно поработать. На самом деле опыт приходит очень быстро, мгновенно. Есть опытные люди в 30 лет, а есть совсем неопытные в 70.

У Дзюбы может получиться то, о чем он мечтает, может получиться вернуться в «Спартак», — сказал Непомнящий «Матч ТВ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 35 очков. В следующем туре «красно‑белые» в субботу сыграют с «Зенитом» в Санкт‑Петербурге.

