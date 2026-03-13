Нападающий ЦСКА дисквалифицирован на один матч РПЛ

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц назвал сроки дисквалификации форварда ЦСКА Лусиано после удаления в матче 20-го тура РПЛ с «Динамо» (1:4).

© ПФК ЦСКА

Аргентинец получил прямую красную карточку на 17-ой минуте встречи за удар шипами в плечо защитника бело-голубых Максима Осипенко.

«КДК не имел оснований отменить красную карточку. Мы приняли решение не применять к футболисту дополнительной дисквалификации, он пропустит один матч РПЛ», — заявил Григорьянц.

В 21-ом туре чемпионата России ЦСКА сыграет с калининградской «Балтикой». Встреча в Калининграде пройдет 14 марта и начнется в 20:30 по московскому времени.

В первом круге турнира армейцы победили балтийцев со счетом 1:0.

Лусиано пополнил состав ЦСКА зимой этого года в рамках обмена армейцев «Зенитом» по защитнику Игорю Дивееву.

Трудовое соглашение нападающего с московской командой рассчитано до конца июня 2030-го года.

В нынешнем сезоне аргентинский форвард провел 25 матчей во всех турнирах забил два гола и отдал две результативные передачи.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего латиноамериканского футболиста в 8 млн. евро.

После 20-ти сыгранных туров ЦСКА под руководством Фабио Челестини с 36 очками идет на пятом месте в РПЛ.

Отставание от действующего чемпиона страны «Краснодара» составляет 7 баллов.