Экс-защитник ЦСКА поделился ожиданиями от матча команды с "Балтикой"

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча команды с "Балтикой" в 27 туре Российской Премьер-Лиги.

По мнению эксперта, для армейцев матч будет непростым.

"ЦСКА — фаворит, им было выдано много авансов. Учитывая форму "Балтики" и её физическое состояние, калининградцы могут перебегать армейцев. Для ЦСКА будет непростой матч, но отступать некуда. Будет нонсенс, если команда проиграет три матча РПЛ подряд", — отметил Сенников в беседе с Metaratings.

После зимнего перерыва ЦСКА проиграл "Ахмату" (0:1) и московскому "Динамо" (1:4). "Балтика" уступила "Зениту" (0:1) и сыграла вничью с "Ростовом" (1:1).

Матч "Балтика" — ЦСКА пройдёт на "Ростех Арене" в Калининграде завтра, 14 марта. Начало — в 20:30 мск.