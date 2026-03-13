В Норвегии сообщили, когда может решиться вопрос гражданства Хайкина

Норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальведт высказался о процессе получения норвежского гражданства российским вратарём «Будё-Глимт» Никитой Хайкиным.

«Есть явные сигналы, что в ближайшие дни вопрос с новым паспортом Никиты Хайкина будет решён», — заявил Сальведт.

О том, что Хайкин решил отказаться от спортивного гражданства России, стало известно в начале 2026 года.

Свое решение голпикер мотивировал тем, что на чемпионате мира‑2026 хочет выступать за сборную Норвегии.

Юрист Матс Ларсен Бейли из компании, оказывающей Хайкину помощь в этом процессе, подтвердил эту информацию.

Ранее сборная Норвегии, впервые с 1998 года, квалифицировалась на чемпионат мира - в случае получения гражданства этой страны Хайкин может принять участие в турнире.