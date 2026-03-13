ЦСКА оштрафован за расистские скандирования фанатов в адрес Кордобы

КДК РФС оштрафовал ЦСКА на миллион рублей за расистские скандирования фанатов в адрес форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

4 марта армейцы дома обыграли «быков» (3:1) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. После игры полузащитник гостей Эдуард Сперцян заявил, что фанаты армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма.

Позже генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сообщил, что клуб обратился в ЭСК и КДК РФС.