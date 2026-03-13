Арбитр высказался об отмене пенальти в матче «Динамо» — «Крылья Советов»

Арбитр Кирилл Левников в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал, что в моменте с отмененным пенальти в матче между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов» он изначально неправильно оценил ситуацию.

© Матч ТВ

1 марта «Динамо» дома разгромило «Крылья Советов» в матче 19‑го тура МИР РПЛ со счетом 4:0. На 78‑й минуте матча вратарь хозяев поля Андрей Лунев в борьбе за мяч столкнулся с защитником «Крыльев Советов» Романом Евгеньевым. Левников, возглавляющий бригаду арбитров, назначил одиннадцатиметровый удар. После просмотра VAR он отменил свое решение.

— Не совсем правильно оценил, возможно, причина в концентрации, мгновении. В игре мне показалось, что это был достаточно сложный эпизод. Было полное ощущение, что вратарь опоздал, не сыграл [в мяч]. Направления мяча и руки не совпадали в моем пазле. Если бы голкипер сыграл в мяч, то он должен был бы полететь в другую сторону. Было ощущение, что вратарь изначально сыграл в голову. Этот момент не такой сложный для оценки видеоассистента. Я все детали проговорил, мне нужно было прийти к монитору, оценить и отменить этот одиннадцатиметровый удар, — сказал Левников в эфире программы «РецепТура» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Прямую трансляцию матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.