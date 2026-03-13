Троих футболистов наказали за организацию договорного матча в Кубке России

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение наказать трех футболистов любительского клуба "РВ Челлендж" из Санкт-Петербурга за организацию договорного матча, который состоялся 5 августа 2025 года в 1/256 финала Кубка России против петербургской "Звезды".

Как известно, в Кубке России могут принимать участие и любительские команды. Но нарушения, допущенные ими в этом соревновании, выявляет уже контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Председатель КДК Артур Григорьянц заявил, что комитет рассматривал это дело по заявлению заместителя генерального секретаря РФС Дениса Рогачева и по материалам департамента защиты игры.

- Три футболиста команды "РВ Челлендж", предположительно, участвовали в организации договорного матча. Это футболисты Черкасов, Пилипчук и Рогов. КДК неоднократно переносил заседание по этому делу. Этим футболистам предлагалось пройти проверку на полиграфе в Москве, но они от нее отказались. Были собраны все необходимые документы, которые свидетельствуют об организации договорного матча, получено заключение комиссии, как это предусмотрено дисциплинарным регламентом, - передает слова Артура Григорьянца корреспондент "РГ".

В соответствии с частью 2 статьи 124.1 дисциплинарного регламента за организацию договорного матча футболистам Черкасову, Пилипчуку и Рогову на пять лет каждому запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом.

Матч со "Звездой" завершился победой этой команды 4:1, теперь он изменен на технический счет 3:0 в пользу той же команды.