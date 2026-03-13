Махачкалинское «Динамо» обыграло «Оренбург» в матче РПЛ

Махачкалинское «Динамо» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграло «Оренбург».

Встреча, которая состоялась в Махачкале, завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Мохаммад Хоссейннежад. Он отличился на 29-й минуте.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает 12 место, набрав 21 очко. «Оренбург» идет в таблице на 14 строчке, набрав 18 баллов.

2 февраля глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.