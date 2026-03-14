Сафонова назвали одним из ключевых игроков «ПСЖ»

Тренер Колыванов назвал Сафонова одним из ключевых игроков "ПСЖ"
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов заявил, что вратарь Матвей Сафонов является одним из ключевых игроков французского «ПСЖ», передает Vprognoze.ru.
«Главные игроки на футбольном поле – это нападающие, полузщатиники. Эти футболисты забивают и отдают, а Сафонов один из ключевых игроков, который может спасти команду», — сказал Колыванов.
11 марта «ПСЖ» на домашнем поле обыграл «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 5:2. Сафонов провел на поле весь матч и отразил три удара соперника.
В текущем сезоне российский голкипер сыграл в 14 матчах в составе «ПСЖ», в пяти из которых оставил свои ворота «сухими». Сафонов вышел в стартовом составе парижской команды в десятой игре подряд.
Ответная встреча между «ПСЖ» и «Челси» состоится 17 марта в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Французский клуб является действующим победителем Лиги чемпионов.
Ранее тренер «ПСЖ» похвалил Сафонова после победы над «Челси».
