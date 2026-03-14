"Финалиссиму" между сборными Испании и Аргентины отменили

Матч за титул «Финалиссимы» между национальными сборными Испании и Аргентины по футболу не состоится. Об этом сообщает El Chiringuito в социальной сети X.

«Об отмене «Финалиссимы» будет официально объявлено в ближайшие несколько часов», — указано в публикации.

Изначально встреча должна была пройти 27 марта на стадионе «Лусаил» в Катаре. В начале марта Футбольная ассоциация Катара (QFA) объявила о переносе всех турниров и соревнований из-за нестабильности обстановки в регионе до особого распоряжения из-за произошедшего военного конфликта между Ираном, США и Израилем. Указывалось, что матч может состояться в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», однако этот вариант не устроил аргентинскую сторону — согласно их мнению, так Испания получала преимущество домашнего поля.

«Финалиссима» состоит из одного матча с участием действующих чемпиона Европы и Южной Америки. Изначально турнир проводился ФИФА в 1985 и 1993 годах под названием Кубок Артемио Франки. В 2022 году турнир был проведен вновь усилиями УЕФА и КОНМЕБОЛ. Действующим чемпионом является сборная Аргентины, которая в 2022 году обыграла команду Италии со счетом 3:0.